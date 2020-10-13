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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القلق حيال لقاح جونسون أند جونسون يهبط بأسهم أوروبا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:25 م
لقاح جونسون
لقاح جونسون
وكالات
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تراجعت أسهم أوروبا، اليوم الثلاثاء، حيث أثار قرار جونسون أند جونسون وقف الاختبارات السريرية على لقاحها لمرض كوفيد-19 الشكوك حيال موعد توافر علاج، في حين اقتدت أسهم البنوك بانخفاض عوائد السندات وسط مراهنات على إجراءات تحفيز جديدة من البنك المركزي الأوروبي.

وبعد شهر من تعليق أسترا زينيكا اختبارات المرحلة الأخيرة على لقاح لها، قالت جونسون أند جونسون إنها ستوقف اختباراتها مؤقتًا بسبب مرض غير واضح الأسباب ألم بأحد المتطوعين.

قطع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي موجة مكاسب دامت لثلاثة أيام ليهبط 0.6%، مع تراجع أسهم البنوك 2.7% بالتوازي مع نزول عوائد السندات السيادية طويلة الأجل في إيطاليا واليونان إلى مستويات قياسية منخفضة.

ولم ترتفع إلا قطاعات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وبمكاسب هامشية.

بينما قال المحللون إنه من المستبعد أن توقد تطورات اللقاح شرارة هبوط طويل الأمد في أسواق الأسهم.

وقال ستيفن إينس، استراتيجي السوق في أكسي: "في ظل اختبار العديد من اللقاحات، قد لا تكون هذه الانتكاسة سلبية للغاية ما لم يظهر المرض غير واضح الأسباب في اختبارات أخرى".

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