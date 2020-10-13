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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9 وفيات و174 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:19 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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سجلت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، 174 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، و9 حالات وفاة.

وأعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس (كورونا) بالجزائر، جمال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 53 ألفا و399 مصابا، و1818 حالة وفاة.

وقال الناطق الجزائري، إن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 37 ألفا و492 حالة، وإن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 38 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

كانت السلطات الجزائرية خففت حظر التجوال المفروض بسبب كورونا، ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 11 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 37 ولاية أخرى، وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.

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