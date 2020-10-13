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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يلتقي مدير «يونيسف الشرق الأوسط» لبحث التعاون

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:22 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، تيد شيبان، مدير منظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بديوان عام الوزارة، والوفد المرافق، لمناقشة مجالات التعاون المشتركة.

وحضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم إنجي مشهور، مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والدكتورة نرمين النعماني، مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومن منظمة اليونيسف السيد جيرمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر، وأميرة فؤاد، مدير قطاع التعليم في اليونيسف.

ورحب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالحضور في بداية الاجتماع، مثنيًا على مجهودات منظمة اليونيسف كشريك ضخم في تحقيق منظومة التعليم المصري بجميع الاتجاهات، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء، خاصة مع من هم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ لما لذلك من أثر عظيم في تكوين القدرات الذهنية، وتكوين الشخصية، واكتساب السلوك الاجتماعي.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى اكتشاف الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم تعليميًّا، وثقافيًّا، واجتماعيًّا؛ حتى يتمكنوا من تطوير مواهبهم، والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع، فضلًا عن عقد العديد من ورش العمل بهدف تدريب المعلمين والإخصائيين على تنمية القيم الإنسانية لدى أطفالنا بالمدارس.

ووجه السيد تيد شيبان، مدير منظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الشكر للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قيادته وإيمانه بفكر تطوير منظومة التعليم في مصر، وما حققته الوزارة استعدادًا للعام الدراسي المقبل.

وأضاف تيد شيبان، أنه على ثقة تامة بأن مصر ستشهد تحولات كبيرة في التعليم، وتستفيد منها وتعتز بها، خاصة بعد الانتهاء من خطة نظام التعليم الجديد.

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