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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: سنتوقف عن التواصل مع الاتحاد الأوروبى إن لم يحترم الشراكة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:20 م
لافروف
لافروف
أ.ش.أ
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ستضطر إلى التوقف عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي في حال لم يفهم الحاجة إلى محادثة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة.

وقال لافروف في تصريحه- خلال العرض التقديمي عبر الإنترنت لتقرير "المدينة الفاضلة لعالم متنوع: كيف يستمر التاريخ"، لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "المسئولون عن السياسة الخارجية في الغرب، لا يفهمون الحاجة إلى محادثة تتسم بالاحترام المتبادل، ربما يتعين علينا التوقف عن التواصل معهم لفترة من الوقت".

وأضاف: "خاصة وأن، أورسولا فون دير لاين، تقول: إن الشراكة الجيوسياسية مع الحكومة الروسية الحالية لا تعمل... فليكن لهم إذا ما أرادوا".

وجاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية الثلاثاء، أن لافروف شدد أثناء محادثاته مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والأمن الأوروبي جوزيب بوريل، على أن "تأجيج النعرات المعادية لروسيا في الاتحاد الأوروبي واختلاق مضايقات جديدة في علاقاته مع روسيا تحت ذرائع مصطنعة لا يخدم استقرار الوضع في أوروبا".

وأشار لافروف إلى أن "الأساس الوحيد الذي يمكن أن تقوم عليه هذه العلاقات هو المساواة واحترام المصالح المتبادلة، وهذا يعني ضرورة أن تتخلى بعض الدول التي تحدد مسار الأمور في الاتحاد الأوروبي عن محاولاتها التصرف انطلاقًا من الشعور بتفوقها وتعترف بعدم وجود بديل عن حوار نزيه يعتمد على الحقائق".

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