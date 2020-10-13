مدحت صالح يوثق صفحته على «فيسبوك»

أعلن المطرب مدحت صالح، توثيق صفحته على موقع "فيسبوك"، بعد العديد من الصفحات المضللة له والتي أحدثت له المشاكل مؤخرًا.ونشر صالح صورة موثقة للصفحة وعلق عليها قائلًا: "تم توثيق صفحتى الوحيدة على الفيس بوك رسميًا.. وفى انتظار اشتراكم على قناة اليوتيوب لاستكمال إجراءات توثيقها.. بحبكم".وانتهى النجم مدحت صالح من تسجيل أغنية جديدة وطنية بعنوان "الحب المسموح"، من كلمات الشاعر عبدالله حسن، وتوزيع أحمد عادل، وتقول الأغنية: "بحبك بعد الحب وبعد القلب وبعد الروح.. وبحبك حب معدي حدود كل الحب المسموح".