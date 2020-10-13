رئيس التمويل المستدام بـ«CIB» ممثلًا للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمجلس المصرفي للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

أعلن البنك التجاري الدولي- مصر CIB– أكبر بنك قطاع خاص في مصر– عن انتخاب د. داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك لعضوية المجلس المصرفي Banking Board للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI) كممثل عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA). وهو ما يعزز الدور المصرفي المصري في مجال التمويل المستدام.

ويعد المجلس المصرفي هو الهيئة المسؤولة عن حوكمة وتطبيقوالأشرافعلى تنفيذ منظومة مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة Principles for Responsible Banking التابعةلمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI) وكذلك مساهمة أعضاء المجلس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة لبرنامج المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك بتوجيه من اللجنة التوجيهية العالمية للاستدامة.

وفي هذا السياق، أعربت د. داليا عبد القادر عن أهمية دور مصر في دفع التمويل المستدام وانه انضمامها إلى عضوية المجلس المصرفيفي هذا التوقيت فرصة لتنسيق الجهود بمصر والمنطقة العربية نحو تفعيل دور التمويل المستدام على تسريع وتيرة التحول نحوتحقيقالتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة الممثلة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شاركت في تأسيس مبادئيالخدمات المصرفية المسؤولةمع نخبة من المؤسسات المصرفية العالمية حيث قام البنك التجاري الدولي بدور ريادي في هذا النطاق، خاصة انه أول بنك في مصر ينضم إليبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وسوف تقوم د. عبدالقادر، بإدارة الجلسة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فاعلياتالمؤتمر السنوي الدوليالذي يعقده برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI)يومي 13-14 أكتوبر 2020تحت عنوانالمائدة المستديرة العالمية (GRT)"Financing a Resilient Future" لمناقشة دور التمويل في دعم الاقتصاد والمجتمع لمجابهة الأزمات ومواصلة النمو. يشهد المؤتمر مناقشة عدة محاور من خلال نخبة من أبرز خبراء القطاع المصرفي بحضور أكثر من 2000 من صناع القرار والخبراء والمفكرين يجتمعون على منصة افتراضية واحدة للمساهمة في صياغة التوجهات اللازمة لدمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتسريع وتيرة تحول الخدمات المصرفية والتأمين والاستثمار نحو تبنى ممارسات أكثر استدامة.

وسوف تشارك د. عبد القادر في جلسة تحت عنوان "هل تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نقلة نوعية في التمويل المستدام؟" والتي ستلقي الضوء على أهمية دور التمويلالمستدام فيالحد من المخاطر وتعزيز النمو مع دفع أهداف التنمية المستدامة داخل المنطقة العربية.ويضم المتحدثونرواد المنطقة من بنك البركة، وبنك الإسكندرية بمصر،والبنك الإسلاميللتنمية، وبنك أفريقيا بالمغرب،وبورصة عمان،وبنك عوده بلبنان.

وسوف يقوم كل متحدثبالجلسة بعرضنماذج الأعمال والخدماتوالمبادرات الناجحة التي قاموا بتنفيذها داخل مؤسساتهم لإلهام ووضع نماذج يمكن للمؤسسات المالية الأخرى تكرارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدفع التحول الإقليمي نحو تبني نظمشاملة وأكثر مستدامة.

يذكر أن البنك التجاري له دورفي تأسيس مبادئ الخدمات المصرفية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة(UNEP-FI)ضمن 30 مؤسسة مالية عالمية والتي تم أطلاقها رسميا في سبتمبر ٢٠٢٠ وهي الآن تضم 130مؤسسة مالية من أكثر من 49 دولة حول العالم، بإجمالي أصول 64 تريليون دولار.

– نهاية البيان –

نبذة عن البنك التجاري الدولي -مصر

تأسس البنك التجاري الدولي – مصر عام 1975 وهو حاليًا أكبر بنك تابع للقطاع الخاص في مصر. ويضم فريق العمل بالبنك أكثر من 6500 موظف من أكفأ خبراء القطاع المصرفي الذين يعكفون على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها حصول العملاء على تجربة مصرفية لا مثيل لها عبر تطوير الحلول المالية الابتكارية وتطبيقات تحليل البيانات سعيًا للارتقاء بمعايير وجودة الخدمة المقدمة وفقًا لاحتياجات كل عميل. كما يقوم البنك بتقديم باقة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات الكبرى والشركات بمختلف أحجامها على مدار الساعة، وذلك من خلال شبكة فروع تربو على 200 فرعًا في أنحاء الجمهورية، إلى جانب مجموعة عالية الكفاءة من الحلول الرقمية ومنصات الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

وينفرد البنك بمكانة رائدة في السوق المصري بفضل قوة علامته التجارية إلى جانب حصوله على لقب الأفضل أداءً بين البنوك العاملة في مصر والشريك المفضل لأكثر من 500 مؤسسة عاملة في السوق، فضلًا عن حصوله على جائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعام 2018 من جلوبال فاينانس وجائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعام 2017 من مؤسسة يورومني "Euromoney". وقد تم اختيار البنك كأول مؤسسة بالشرق الأوسط يتم إدراجها فيمناهج معهد القيادة التابع لكلية لندن للأعمال "London Business School". وفي عام 2019، قامت مؤسسة بلومبرج العالمية بإدراج البنك في مؤشر المساواة بين الجنسين (GEI)، ليصبح بذلك أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر الذي يضم 230 مؤسسة عاملة في 10 قطاعات مختلفة من 36 دولة حول العالم.

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