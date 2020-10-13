قطع المياه يومين بمنطقة السوق السياحي بأسوان

أعلنت محافظة أسوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ''فيس بوك'' عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع المياه بمنطقة السوق السياحى، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التى تقوم بها محافظة أسوان لتنفيذ مشروع التطوير الشامل بميدان المحطة والسوق السياحى، وذلك في المسافة من بوابة ميدان المحطة وبطول 100 متر.ونوهت المحافظة بأن قطع المياه سيكون بدءًا من الساعة الثانية عشر صباحًا حتى الساعة الرابعة صباحًا، على مدار يومى 14 و15 أكتوبر في المدة المحددة من أجل تنفيذ أعمال ربط شبكة الحريق على خط المياه الرئيسى (13 بوصة).