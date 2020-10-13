تحقيقات موسعة في اتهام محامِ بتهديد أسرة زوجته بسلاح ناري

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في اتهام المحامي أحمد حمزة البحقيرى، بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص، والتشاجر مع أسرة زوجته، وتهديدهم بالسلاح النارى، بسبب خلافات عائلية.وقررت النيابة إرسال السلاح الناري المحرز إلى خبراء الأدلة الجنائية لفحصه وبيان نوعه وأعيرته، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.أحداث الواقعة بدأت عندما توجه المحامى أحمد البحقيرى إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجها لهم اتهاما بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته، إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.وخلال تحرير محاضر للطرفين، أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحا ناريا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، ونجح رجال المباحث من خلال تفتيش سيارة المحامى أحمد البحقيرى من ضبط السلاح النارى داخل سيارته، وتبين أن السلاح بدون ترخيص واستخدمه فى ترويع المواطنين.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحامى المتهم أحمد البحقيرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأمر بإحالته إلى النيابة، والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديد حبسه اليوم 15 يوما على ذمة التحقيقات.