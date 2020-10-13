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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا تحقق بشأن مشاركة مرتزقة أجانب بالقتال في كاراباج

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:19 م
القتال في كاراباج
القتال في كاراباج
أ.ش.أ
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فتحت أرمينيا قضية جنائية وفقا لمادة "الإرهاب الدولي" من قانون العقوبات الجنائية على أساس معلومات حول مشاركة مرتزقة أجانب بالقتال في كاراباج.

وذكر المكتب الصحفي في النيابة العامة بأرمينيا: "على أساس المعلومات الواردة بخصوص تجنيد واستخدام المرتزقة الأجانب من قبل أذربيجان منذ الأيام الأولى للحرب العدوانية، قام مكتب المدعي العام العسكري المركزي لأرمينيا، بفتح قضية جنائية بموجب مادة الإرهاب الدولي".

ووفقا للنيابة العامة الأرمنية، وردت معلومات تفيد بأن "القوات المسلحة الأذربيجانية أجبرت المرتزقة على مواصلة العمليات العسكرية في منطقة هوراديز ضد جمهورية أرتساخ رغم الهدنة المعلنة".

وأكدت النيابة الأرمنية، أن المسلحين يرتدون الزي العسكري للقوات المسلحة الأذربيجانية.

وأضافت النياية القول، إن المرتزقة الأجانب شاركوا في هجوم على منطقة كاراخانبيلي وعملية تخريب واستطلاع باتجاه قدروت أسفرت عن إحراق منازل وقتل مدنيين بوحشية وقتل عناصر من جيش دفاع أرتساخ.

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