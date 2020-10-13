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علماء يبتكرون جهازا لعلاج «عسر الهضم»

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:16 م
عسر الهضم
عسر الهضم
شيماء دهب
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طور العلماء بكلية الطب جامعة هارفارد، جهازا يمكنه أن يكون بديل جراحي لحل مشكلة عسر الهضم ويساعد المعدة على التفريغ بشكل أسرع، فغالبًا ما ينتج عسر الهضم عن حموضة المعدة التي تهيج بطانة المعدة أو المريء - ويمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة والشعور بالامتلاء والانتفاخ والغثيان.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" يعتبر الحل الخاص بمنع التعرض لتهيج بطانة المعدة هي تقليل الكافيين والمشروبات الغازية، حيث يمكن أن تؤدي إلى تهيج الصمام الموجود أسفل المريء، مما يسمح بحمض المعدة بالتسرب، ويمكن أن تساعد بعض الأدوية، بما في ذلك مضادات الحموضة، عن طريق معادلة حمض المعدة، أو في حالة الأدوية المعروفة باسم مثبطات مضخة البروتون، عن طريق تقليل إنتاجها تمامًا، قد ينصح المرضى أيضًا بفقدان الوزن.

تشير دراسة جديدة إلى أن الجهاز عبارة عن شكل من أشكال محفز العصب المبهم عبر الجلد ويعمل عن طريق إرسال نبضات كهربائية صغيرة لتحفيز العصب المبهم، وهو العصب الرئيسي الذي يربط الدماغ بالجسم، هذا له عدد من الوظائف في الجسم، بما في ذلك الهضم ومعدل ضربات القلب والمزاج.

أظهرت الدراسات السابقة أن تحفيز هذا العصب يمكن أن يساعد في حالات تتراوح من ضغط الدم إلى الصرع والتهاب المفاصل الروماتويدي والاكتئاب والأرق، حيث يستهدف العلاج الجديد فرعًا من العصب يسهل الوصول إليه عبر الأذن، الاقتراح هو أن تحفيز هذا يساعد على نقل الطعام بسرعة أكبر من المعدة.

استخدم الباحثون جهاز تحفيز العصب المبهم الذي ينتج نبضات تتوافق مع إيقاع تنفس مرتديها، هذا يعزز النشاط في مناطق الدماغ المرتبطة بالهضم.

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