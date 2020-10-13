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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير النفط العراقى يدعو لاستثمار الغاز المصاحب للنفط

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:32 م
احسان عبد الجبار
احسان عبد الجبار
وكالات
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دعا وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إلى التعجيل بخطط استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل الرميلة النفطي جنوبي البلاد وايقاف ومعالجة الانبعاثات الكربونية.

وذكر بيان صادر عن وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، أن عبدالجبار عقد اجتماعا عبر الدائرة التلفزيونية مع الرئيس الإقليمي لشركة "بريتش بتروليوم" في الشرق الأوسط ستيفن ويليس ومدير الشركة في العراق زيد الياسري.

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة إدامة الإنتاج في حقل الرميلة النفطي والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النفط والغاز.

وطالب الوزير العراقي بالارتقاء بمواصفات الانتاج وتحسين نوعية الخام والعمل على تعزيز ذلك، مؤكدا على ضرورة الاسراع بوضع خطط وآليات لاستثمار الغاز المحترق المصاحب للعمليات النفطية، ومعالجة الانبعاثات الكربونية.

وأفاد البيان بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود وزارة النفط بمتابعة خططها الرامية للتعجيل بتنفيذ مشاريع إدامة وتطوير الانتاج الوطني والاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية من خلال تكثيف اللقاءات مع المسؤولين في الشركات الوطنية والعالمية لتعزيز فرص التعاون المشترك، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

يسعى العراق إلى الاستفادة من الغاز المصاحب للنفط واستثماره في تحقيق إيرادات اضافية لمجابهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها، بدلا من حرقه ما يؤدي إلى تلوث البيئة.

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