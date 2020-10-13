رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع رأي: غالبية الكنديين يدعمون الحكومة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:04 م
جستن ترودو
جستن ترودو
أ ش أ
طباعة
كشف استطلاع جديد للرأي، اليوم الثلاثاء، أن غالبية الكنديين يدعمون حكومة رئيس الوزراء، جستن ترودو، في اتجاهها العام وحكمها للبلاد.

وأوضح استطلاع مؤسسة "مارو بلو"، أنه ومع ذلك، فإن غالبية الكنديين يتوخون الحذر بشأن العجز المتزايد الذي يجب أن يكون موضوعا للتركيز، والأغلبية لديها تصور أن الحزب الليبرالي يهتم فقط بالأماكن والأشخاص الذين يصوتون لأعضائه، وليس الجميع.

وأشار الإستطلاع إلى أن الأغلبية (53.5%) تدعم حكومة ترودو في جميع المقاطعات والمناطق باستثناء مقاطعة ألبرتا، وتعتقد الأغلبية (59%) أن الحكومة الفيدرالية تتخذ القرارات الصحيحة لكندا، وتدعم مقاطعتها بالتحويلات والإنفاق (59%)، ولديها الأولويات الصحيحة (55%).

ويقول الثلثان (62%) إن التقشف يزيد من تقلص الاقتصاد، ويضر توفير الوظائف، ويتعارض مع الواقع العالمي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«البرنس مات».. تفاصيل وفاة شاب شنقا في مطروح

وزيرة الصحة توضح آليات توزيع لقاح كورونا

«تميم» اليد الخفية لحروب أردوغان.. كواليس التمويل القطري لتركيا

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

الصور

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

image description

محافظ أسيوط يشهد توقيع اتفاقيات «مشروع انطلاقة»

image description

محافظ أسيوط يستقبل سفيري ألمانيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

الأكثر قراءة

تحرك عاجل من التضامن لكشف ملابسات فيديو ضرب الأطفال بالشيخ زايد

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

كذبة الربيع العربى.. «بريد كلينتون» يكشف السبب الحقيقى وراء الإطاحة بالقذافى

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

خدمات موقع مصر الرقمية 2020

تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. اليوم أخر موعد لتسجيل الرغبات

روسيا: توفير ملايين الجرعات من لقاح «سبوتنيك- V» نهاية العام

شركة اسكتلندية تعلن عن دواء «فعال 20 مرة» ضد كورونا

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الأهلي فوق الجميع
لواء.حمدى البطران
ظروف تولى مبارك الحكم
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الخامسة)

خالد إسماعيل: «حكايات عائلية» ترصد التحولات الطبقية في الصعيد

شروط الترشح لعضوية اللجان النوعية بـ«الناشرين المصريين»

دورة في فنون الغناء العربى بقصر بشتاك