السعودية: قراراتنا لمواجهة كورونا مستمدة من الإسلام

أكد وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الثلاثاء، ضرورة تعاون الحكومات والمؤسسات الدينية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأهلية والعملَ جميعًا لمواجهة فيروس كورونا والتخفيف من أثاره.جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها آل الشيخ في الجلسة الافتتاحية لمنتدى القيم الدينية، الذي ينظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتحالف الشركاء الدوليين، الذي انطلقت أعماله بالرياض اليوم، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وشدد الوزير السعودي على الدور الإنساني والمكانة العالمية التي تحظى بها المملكة في مختلف أنحاء العالم، مما توجها برئاسة قمة مجموعة العشرين، وعقد منتدى القيم الدينية الذي يناقش الجهود العالمية في مواجهة جائحة كورونا وغيرها من القضايا التي تتعرض لها المجتمعات الإنسانية.وقال آل الشيخ إن المملكة انطلقت في قراراتها لمواجهة كورونا من مبادئ الإسلام وتعاليمه السمحة، التي تنص على أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح واستندت على الأدلة الدالة على وجوب حفظ النفس وصيانتها وتجنيب الأسباب المؤدية للهلاك.وأكد الوزير أن العالم يعيش واحدة من أسوأ الجوائح التي لها انعكاساتها صحيًا وإنسانيًا واقتصاديًا واجتماعيًا مشيرًا إلى أن ما قدمته المملكة في جائحة كوفيد19 دليل على التعامل بكل إنسانية ومسؤولية مع هذا الوباء الخطير، منوهًا بما بذلته من جهود استباقية واحترازية بكل احترافية اتخذتها حكومة المملكة للوقاية من هذه الجائحة.ولفت الانتباه إلى أن من أهم مظاهر دعم المؤسسات الدينية في المملكة للسياسات الحكومية لمواجهة الجائحة، صدور قرار هيئة كبار العلماء الذي أكد أهمية الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة الجائحة لما فيها من المصالح الظاهرة.