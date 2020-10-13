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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل ملتقى «أولادنا» الرابع لذوى القدرات الخاصة (صور)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:20 م
دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
حسين الجندي
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تواصل إدارة ملتقى "أولادنا" بقيادة سهير عبدالقادر، عمل البروفات الخاصة بالحفل والملتقى الرابع المقام داخل دار الأوبرا المصرية يوم الأحد المقبل وذلك عن طريق عمل بروفات مكثفة والتي يشارك فيها كل من فريق بلاك تيما والفنانة أنوشكا.

وتكشف "الدستور" التفاصيل الكاملة الخاصة بيوم الحفل المقام يوم ١٨ من أكتوبر الجاري، حيث يبدأ الحفل الذي يحمل اسم "وحشتونا"، بالعروض الخارجية بساحة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية والتي تشمل عرض دبكة وعرض حلاوة شمسنا وعرض لفرقة رضا.

ويشمل الحفل أيضا السلام الجمهوري بمشاركة أولادنا عن طريق السمسمية والكمان، بينما تعرض إدارة الحقل فيديو رحلة أولادنا وكلمات ترحيبية ومن بعدها يقدم حفل لفريق بلاك تيما الذي تقدم فيه اغنيتهم "بحور الوان" بمشاركة أولادنا من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ بينما تأتي فقرة التكريمات التي تشهد تكريم كل من الفنانة إلهام شاهين والشاعر أمير طعيمة والمنتج هشام سليمان واسم الراحلة الدكتورة عزة عشماوي، بينما يتم تقديم أغنية غناء الفنانة أنوشكا تحمل اسم "غير الدنيا".

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