المعارضة البيلاروسية تناشد المحتجين عدم الرد بالعنف على عنف السلطات

دعا المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية المحتجين إلى إبقاء مظاهراتهم سلمية وعدم الرد بالعنف على "عنف السلطات".وجاء في بيان نشره المجلس، اليوم الثلاثاء: "ندعو المجتمع البيلاروسي والشعب البيلاروسي إلى التحلي بالصبر وضبط النفس والوصول بثورتنا السلمية إلى النهاية"، متابعا أن المسيرات الجماهيرية السلمية والمتواصلة وحدها كفيلة بضمان الانتصار وتثبيته.ودعا المجلس السلطات إلى "الوقف الفوري للعنف والبدء في التحقيق بحوادث القسوة بحق بيلاروسيين سلميين والإفراج عن جميع السجناء السياسيين"، مشيرا إلى أن "العنف لا يحل أي مشكلات بل يشق طريقا مباشرا إلى إشعال حرب أهلية في البلاد، وندعو السلطات إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والشروع عاجلا في الحوار من أجل البحث عن سبل الخروج من الأزمة السياسية الحادة".ولا تزال الاحتجاجات في بيلاروسيا مستمرة منذ إعلان السلطات، في 9 أغسطس الماضي، نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ألكسندر لوكاشينكو بحصوله على أكثر من 80% من أصوات الناخبين.