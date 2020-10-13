بريطانيا تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية عن ارتفاع قياسي لإصابات فيروس كورونا المستجد اليومية لـ 17.234 حالة اليوم الثلاثاء.وسجلت منذ بداية جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا كوفيد19- وصل لـ 634.920 حالة كما سجلت وفيات 43.018 حالة حتى الآن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.