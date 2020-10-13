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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:06 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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أعلنت المملكة المتحدة البريطانية عن ارتفاع قياسي لإصابات فيروس كورونا المستجد اليومية لـ 17.234 حالة اليوم الثلاثاء.

وسجلت منذ بداية جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا كوفيد19- وصل لـ 634.920 حالة كما سجلت وفيات 43.018 حالة حتى الآن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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