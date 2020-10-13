«التضامن» تكشف حقيقة فيديو ضرب الأطفال بالشيخ زايد

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بسرعة التحرك لكشف ملابسات فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تعذيب للأطفال داخل دار الفتوح بالشيخ زايد، وفتح تحقيق فيما تردد.وعقب توجه فريق التدخل السريع لمقر الدار، تبين حدوث مشاجرة بين فتاتين يتراوح عمراهما ما بين ١٠ و١١ عامًا داخل الدار على أسبقية الدخول لدورة المياه، وتطور الأمر لاعتداء كل منهما على الأخرى، وتدخلت مشرفة الدار لإنهاء الواقعة، وهو ما يفسر الأصوات التى ظهرت بمقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.وتفقد فريق التدخل السريع الدار والتقى المشرفين والمسئولين عليه، حيث تم التأكد من عودة الأمور لطبيعتها، وأن الأمر لم يتعد كونه مشاجرة بين فتاتين، وانتهى بينهما ولا صحة لوجود أعمال تعذيب للأطفال بالدار.ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتحقيق مع المشرفة داخل الدار، للتأكد من قيامها بدورها بشكل كامل، مشددة على أنه في حال ثبوت تقصيرها في عملها سيتم إسناد الدار لمشرفة أخرى، وكذلك تغيير مجلس إدارة الجمعية المشرفة على الدار.