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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير السياحة يبحث مع سفير إيطاليا التعاون السياحى

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:20 م
خالد العناني
خالد العناني
رامى حسين
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بحث وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، مع سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، السفير جيامباولو كانتيني، تعزيز سبل التعاون الأثري والسياحي بين البلدين.

وناقش الجانبان أيضًا إمكانية تنظيم احتفالية بمحافظة أسوان للاحتفال بمرور 40 عاما على عملية إنقاذ معبد فيلة بأسوان، والتي قامت بها البعثة المصرية الإيطالية ضمن حملة إنقاذ معابد النوبة.

كما بحث العناني وكانتيني الفعاليات التي ستُنظَم على هامش هذه الاحتفالية، والتي من بينها إقامة ورشة عمل بين أكبر منظمي الرحلات المصريين والإيطاليين لبحث سبل جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل أخرى لتدريب الأثريين والمرممين.

وأكد الدكتور خالد العناني، خلال اللقاء، عمق علاقات التعاون والصداقة الوثيقة بين مصر وإيطاليا في ل المجالات، خاصة المجال السياحي والأثري، إذ إن السوق الإيطالية من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة لمصر، كما أن هناك تعاونا علميا وثيقا في مجال ترميم الآثار والاكتشافات الأثرية.

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