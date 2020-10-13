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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خالد إسماعيل: «حكايات عائلية» ترصد التحولات الطبقية في الصعيد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:25 م
الروائي خالد إسماعيل
الروائي خالد إسماعيل
ايهاب مصطفى
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تصدر قريبًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع رواية "حكايات عائلية" للروائي خالد إسماعيل.

حكايات عائلية هي الرواية الثانية عشرة فى مشوار إسماعيل الإبداعى الذى تتوزع عوالمه بين مجتمع الصعيد ومجتمع السياسة والثقافة والصحافة.

وقال خالد إسماعيل عن الرواية: "هي مقسمة إلى سبع حكايات تتكامل أحداثها وشخوصها لتصنع عالم الرواية التى اختار الكاتب لها مكانا يسمى "نجع المعدانى"، وخصوصية التسمية لها ما يبررها فى الرواية، حيث إن المحكى عنهم "عربان"- بدو- قدموا من غرب تونس وجنوب غرب ليبيا، واستقروا فى وادى النيل، وهو الأمر الذى جعل ثقافتهم تجمع بين ما هو صحراوى وما هو زراعى.

وأضاف إسماعيل، في تصريح خاص لـ"الدستور": "ترصد الرواية من خلال حكايات حملت عناوين "السركى، المرحومة نعمة، عزيزة أختي، فرقة الدودة، درب العساس، سجين فى غرفة، الحاقن العاشق"، مجتمع "نجع المعدانى" فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وما جرى عليه من تحولات تمثلت فى هجرة العمالة لبلدان الخليج، وحدوث تفاوت طبقى أدى إلى رفض شرائح من أهل النجع ما حدث.

وتابع: "كما تتطرق الرواية لصيغ التحايل على الظروف الاقتصادية الصعبة وأثر هذه الظروف على القيم والعادات والأخلاق".

يذكر أن الروائي والقاص "خالد إسماعيل" أصدر فى العام الماضى رواية "عرق الصبا" التى تناولت علاقة "العربان" بتأسيس الدولة المصرية الحديثة واندماجهم فى مجتمع وادى النيل ذى الصبغة الزراعية المختلفة عن مجتمع الصحراء، ومن روايات الكاتب نفسه التى ترصد هذا المجتمع "عقد الحزون" و"أرض النبى" و"أوراق الجارح" و"ورطة الأفندى" و"العباية السودا" و"كحل حجر".
خالد إسماعيل: «حكايات عائلية» ترصد التحولات الطبقية في الصعيد
خالد إسماعيل: «حكايات عائلية» ترصد التحولات الطبقية في الصعيد

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الثقافة

خالد إسماعيل: «حكايات عائلية» ترصد التحولات الطبقية في الصعيد

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