تفاصيل مسلسل «هجمة مرتدة» وعلاقة أحمد عز بـ«تنظيم القاعدة»

قارب الفنان أحمد عز، على إنهاء تصوير أحداث مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، والذي يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل.وعلم "الدستور"، أن الفنان يجسد شخصية رجل كان يعمل منذ سنوات في العراق، إلا أنه بسبب الأحداث هناك ترك هذا العمل وعاد إلى القاهرة مرة أخرى، وتتوالى الأحداث بعمله بصحبة المخابرات المصرية ليتم تجنيده للعمل في تنظيم القاعدة بالعراق، إلا أنه يقع في العديد من المشاكل بعدما يتم اكتشافه هناك."هجمة مرتدة " تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء يشارك فى بطولته كل من هند صبرى، وهشام سليم، وماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.