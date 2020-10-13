رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواد دستورية تفضح عدم استقلالية القضاء القطري

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:09 م
تنظيم الحمدين
تنظيم الحمدين
سمر عبدالله
طباعة
لم يقف استبداد تنظيم الحمدين على قطاع واحد، بل شاع الفساد فيها حتى بات مسيطرا على قطاعات الدولة كافة، واتضح ذلك فيما يخص مجال القضاء، وهو ما تستعرضه "الدستور" في سياق السطور التالية.

ثغرات دستورية
المادة 134 من الدستور الخاصة بالسلطة القضائية، لم تحدد الاستثناء الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تفصيلي، ولم يربط الدستور العزل بالمساءلة التأديبية، ما يجعلها فضفاضة وتحتمل التأويل وبالتالي تفتح الباب لسيطرة أمير قطر ونظامه على القضاة والمنظومة القضائية برمتها من خلال ثغرات كالتي وردت في هذه المادة المعيبة.

فقدان المجلس لاستقلال القضاء
المادة 137 الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء لم تُحدد عضويته أو كيفية تشكيله وتركت ذلك للقانون ما يفقده ضمانات استقلاله بشكل كامل.

بينما المادة 140 تركت للقانون أن يحدد الجهة القضائية التي تفصل في المنازعات الدستورية وهذا في ضوء ما سبق من مواد لا يُوفر المناخ المناسب لإنشاء منظومة قضائية فعالة تحمي الدستور وتتأكد من تطبيقه في التشريعات التي تصدرها السلطة في قطر.

مواد الحكم أبدية لا يجوز تعديلها
لم يقف الاستبداد عند إعطاء الأمير صلاحيات مطلقة وتحكمه في كل أمور البلاد، بل امتد الاستبداد إلى تحصين المواد الخاصة بالحكم في الدستور من التعديل، مع السماح لباقي المواد بتعديلها، حيث تنص المادة 145 من الدستور على أن "الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الإفتاء» ترد بالأدلة: «المفتي» من أبرز المدافعين عن الإسلام في الخارج

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة

خريطة انتخابات مجلس النواب فى محافظات المرحلة الأولى (إنفوجراف)

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

الصور

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

image description

محافظ أسيوط يشهد توقيع اتفاقيات «مشروع انطلاقة»

image description

محافظ أسيوط يستقبل سفيري ألمانيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

الأكثر قراءة

تحرك عاجل من التضامن لكشف ملابسات فيديو ضرب الأطفال بالشيخ زايد

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

كذبة الربيع العربى.. «بريد كلينتون» يكشف السبب الحقيقى وراء الإطاحة بالقذافى

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

خدمات موقع مصر الرقمية 2020

تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. اليوم أخر موعد لتسجيل الرغبات

روسيا: توفير ملايين الجرعات من لقاح «سبوتنيك- V» نهاية العام

شركة اسكتلندية تعلن عن دواء «فعال 20 مرة» ضد كورونا

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الأهلي فوق الجميع
لواء.حمدى البطران
ظروف تولى مبارك الحكم
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (الحلقة الخامسة)

خالد إسماعيل: «حكايات عائلية» ترصد التحولات الطبقية في الصعيد

شروط الترشح لعضوية اللجان النوعية بـ«الناشرين المصريين»

دورة في فنون الغناء العربى بقصر بشتاك