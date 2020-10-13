حقيقة استنزال الأراضى الزراعية وتحويلها إلى نشاط سكنى بالقاهرة

نفت محافظة القاهرة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من أنها تقوم باستنزال الأراضي الزراعية وتحويلها إلى نشاط سكني.وأضافت المحافظة في بيان لها اليوم، أن الخبر الصحيح هو استنزال بعض قطع الأراضي الصغيرة متخللات داخل الحيز العمراني وما زالت تحمل صفة الأراضي الزراعية.وقرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح اليوم، إعادة فتح باب استنزال الأراضي الزراعية "تالف الأطيان" من الحيز الزراعي بجميع أحياء القاهرة، لمدة شهرين بداية من أول أكتوبر الجاري وحتى الأول من ديسمبر المقبل.وقالت المحافظة إنه على راغبي التقدم بطلبات الاستنزال التوجه إلى المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة القاهرة أو المراكز التكنولوجية بالأحياء بالأوراق المطلوبة، والتي تتضمن عقد الأرض محل الطلب، وخريطة مساحية من 1 إلى 5000 مع إمكانية استكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب، وتشمل كشف تحديد مساحي من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل وخريطة مساحية من 1 إلى 2500 موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة، وكشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الأطيان الزراعية وشهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد.