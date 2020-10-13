الصحة العالمية: 10 لقاحات في المرحلة النهائية لعلاج كورونا

كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن عدد اللقاحات التى وصلت للمرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية، للعلاج من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأكد أن هناك 10 لقاحات عالميا دخلت المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية، وقال إنه سيتم التوزيع العادل لكل اللقاحات عند ثبوت مأمونيتها وفاعليتها.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو، وذلك في ختام الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، حيث يشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وأهم فعاليات وقرارات الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط.يشارك فى المؤتمر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.