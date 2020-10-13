تحرك عاجل من التضامن لكشف ملابسات فيديو ضرب الأطفال بالشيخ زايد

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع لدار الفتوح بالشيخ زايد لكشف ملابسات الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض عدد من الأطفال للضرب والتعذيب، للتأكد من الواقعة والتحقيق فيها.وتداول عدد من مواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية فيديو يظهر فيه إحدى دور رعاية الأيتام، بمدينة الشيخ زايد ويعلو منه أصوات صراخ أطفال يتعرضون للتعذيب على أيدي مشرفات الدار، مطالبين بالتحقيق فى الأمر.من جانبها، نشرت وزارة التضامن على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك "، صورة لإحدى الصفحات التى نشرت الفيديو، والتى طالبت بتدخل الوزارة لوضع حد لانتهاكات حقوق الأيتام، وإجراء تحقيق واسع حول صوت وصريخ الأطفال.