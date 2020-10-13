سكرتير عام المنوفية يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية (صور)

أجرى اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة المنوفية، يرافقه المستشار إبراهيم السعدني رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية، والمهندس محمد عامر مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنوفية، والدكتور ياسر الجندي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، ووسام مراد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام، جولة ميدانية في مدينة بركة السبع لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وأعمال الرصف التي تتم للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر المستجدات لنقل مجزر بركة السبع خارج الكتلة السكنية واستغلال موقعه كموقف نموذجي لسيارات بركة السبع – شبين الكوم مما يحقق السيولة المرورية بمدخل المدينة.وتفقد السكرتير العام أعمال رصف (شوارع الجلاء – الحملة مع مكتب العمل وبورسعيد) بطول 1.200 كم، كما تابع أعمال رصف شارع (مركز الصحة مارًا بمكتب العمل ومحطة الصرف وجسر الكوبري العلوي) بطول 1 كم، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدورية الميدانية لكل المشروعات التنموية التي تتم علي أرض الواقع.وشدد بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفقا للخطة الزمنية المحددة مع الإلتزام بكل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.وأفاد مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنوفية بأنه جارٍ حاليًا تنفيذ أعمال رصف لـ8 شوارع بمدينة بركة السبع وبتكلفة تقديرية 19 مليون و909 آلاف جنيه، ضمن مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020-2021، مضيفًا أنه جارية أعمال رصف شارع استاد أحمد رشدي من المسجد حتى الطريق السريع بطول 500 م، ورصف شارع الماكينة مع شارع سعيد ومحفوظ من جمال عبدالناصر بطول 1 كم، وإعادة رصف ترعة الغورية بطول 1 كم، ورصف طريق مدارس برغوث من الجهتين بطول 800 م، وإعادة رصف ترعة الطويل بطول 1 كم، واستكمال رصف شارع محيي المهدي بطول 500 م.كما تفقدا المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية ببركة السبع لمتابعة انتظام سير عمل لجان التصالح والتأكد من تطبيق كل التسهيلات للمواطنين في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية ببركة السبع بأن إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن بلغ 11 ألفا و609 طلبات بإجمالي متحصلات 59 مليونا و586 ألف جنيه.