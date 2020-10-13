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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ذا ناشونال»: ضغوط من الكونجرس على ترامب لكبح جماح تركيا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 09:09 م
ترامب
ترامب
إسراء صلاح الدين
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أكدت مجلة "ذا ناشونال" الإماراتية أن الكونجرس يزيد الضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب لكبح جماح تركيا واحتواء الصراع بين أذربيجان وأرمينيا.

وقدم رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب آدم شيف والرؤساء المشاركون في كتلة أرمينيا في مجلس النواب قرارًا في 1 أكتوبر يدين العملية العسكرية الأذربيجانية في ناجورنو كاراباج ويدين التدخل التركي في الصراع.

جاء القرار برعاية 50 ديموقراطيا و٦ جمهوريين، ونص على "دعم العودة الفورية لاتفاقية وقف إطلاق النار على طول خط التماس بين ناجورنو كاراباخ وأذربيجان".

واقترح شيف الاعتراف بناجورنو كاراباخ، المعروفة أيضًا باسم أرتساخ كدولة مستقلة، قائلا: "يجب على الولايات المتحدة أن توضح لأذربيجان وتركيا أنهما إذا استمرتا في هذا العنف بدلًا من تبني تسوية سلمية للنزاع، فنحن مستعدون للاعتراف بجمهورية ارتساخ كدولة مستقلة والعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق في الأزمة".

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