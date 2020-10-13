وزيرة الصحة توضح آليات توزيع لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن حماية الفريق الطبى من الإصابة بفيروس كورونا، على رأس أولويات وزارة الصحة.وأضافت أنه سيتم الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية في توزيع لقاح فيروس كورونا بعد ثبوت فعاليته وتصنيعه.وأكدت أنه ستكون الأولوية للعاملين في القطاع الصحي بكل أنواعه والأكثر تضررًا وتأثرًا وهم كبار السن والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو، وذلك في ختام الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، حيث يشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وأهم فعاليات وقرارات الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط.يشارك فى المؤتمر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.