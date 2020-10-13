ارتفاع إصابات كورونا في جورجيا لـ 12.841 الفا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 569 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 12841 حالة.وأفادت صحيفة "جورجيا توداي"، اليوم على موقعها الإلكتروني، بأن 329 مريضًا قد تعافوا من "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغ عدد المتعافين 6867 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.كما أضافت أنه تم ارتفاع عدد الوفيات إلى 102 حالة فور تسجيل 9 حالات جديدة، مُشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة في جورجيا يبلغ 5872 حالة على مستوى البلاد.