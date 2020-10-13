إيبارشية ملوى تطلق اجتماع «عمانوئيل» عبر البث المباشر

تطلق إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمحافظة المنيا، مساء اليوم فعاليات إجتماع عمانوئيل لدراسة الكتاب المقدس، عبر تقنية البث المباشر.ويواصل اجتماع "عمانوئيل" مناقشة تفسيرات أسفار الكتاب المقدس، من خلال كهنة الإيبارشية وتحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت بيان سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%، ولفتت إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وتولى الآباء المطارنة والأساقفة تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.