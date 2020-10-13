عجز الموازنة الاتحادية في روسيا يتجاوز 23 مليار دولار

أظهرت تقديرات أولية نشرتها وزارة المالية الروسية اليوم الثلاثاء، أن عجز الموازنة الاتحادية الروسية في الفترة من يناير إلى سبتمبر ارتفع إلى 778ر1 تريليون روبل (06ر23 مليار دولار).وكان عجز الموازنة في الأشهر الثمانية الأولى من العام قد سجل 69ر1 تريليون روبل (92ر21 مليار دولار).ووفقا للبيانات التي نقلتها وكالة "تاس" الروسية فقد بلغت إيرادات الميزانية في الأشهر التسعة الأولى 216ر13 تريليون روبل (43ر171 مليار دولار) تعادل 2ر64% من إجمالي حجم إيرادات الموازنة الفيدرالية التي أقرها القانون الاتحادي "بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2020 ولفترة التخطيط 2021 و2022".وبلغت نفقات الميزانية في الفترة من يناير إلى سبتمبر 994ر14 تريليون روبل (49ر194 مليار دولار)، تمثل 2ر76% من إجمالي حجم نفقات الموازنة الاتحادية التي أقرها القانون الاتحادي.