زيادة معامل كورونا بالمحافظات لـ81 بقدرة 50 ألف عينة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه يوجد حاليًا 61 معملًا على مستوى الجمهورية لتحليل عينات فيروس كورونا المستجد بطاقة 30 ألف عينة يوميًا، مؤكدة أنه سيتم خلال أسبوع زيادة المعامل إلى 81 معملًا بطاقة 50 ألف تحليل يوميًا.وأضافت وزير الصحة والسكان، أنه سيتم التعاقد على ما يكفي من حاجة مصر من لقاح "أكسفورد"، لافتة إلى توفير المستلزمات والأجهزة الطبية استعداد للموجة الثانية، موضحة أنه تم الاستعداد الجيد لموسم الدراسة منعًا لعدوى فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو، وذلك في ختام الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، حيث يشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأهم فعاليات وقرارات الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط.و يشارك فى المؤتمر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.