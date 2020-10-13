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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسوان تحصد المركز الرابع بالألعاب الأولمبية للطفل المصري (صور)

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:39 م
الألعاب الأولمبية
الألعاب الأولمبية للطفل
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شارك طلائع محافظة أسوان في الألعاب الأولمبية للطفل المصري الثاني 2020 ولعبة ألعاب القوي، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

وحصلت محافظة أسوان علي المركز الرابع علي مستوى الألعاب الأولمبية، والتي شاركت بها 27 محافظة في مسابقات 100 م عدو، والوثب الطويل بنات، وشارك في المنافسات لاعبات مركز شباب عنيبة زينب شاذلي ومروة صبري محمد.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد افتتح، مساء أمس الاثنين، أوليمبياد الطفل المصري، بالمركز الأوليمبي بالمعادي الذي تنظمه الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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