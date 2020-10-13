أسوان تحصد المركز الرابع بالألعاب الأولمبية للطفل المصري (صور)

شارك طلائع محافظة أسوان في الألعاب الأولمبية للطفل المصري الثاني 2020 ولعبة ألعاب القوي، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.وحصلت محافظة أسوان علي المركز الرابع علي مستوى الألعاب الأولمبية، والتي شاركت بها 27 محافظة في مسابقات 100 م عدو، والوثب الطويل بنات، وشارك في المنافسات لاعبات مركز شباب عنيبة زينب شاذلي ومروة صبري محمد.وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد افتتح، مساء أمس الاثنين، أوليمبياد الطفل المصري، بالمركز الأوليمبي بالمعادي الذي تنظمه الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.