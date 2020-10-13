«الأغذية العالمى»: نحتاج 6.8 مليار دولار خلال 6 أشهر لتفادى المجاعة

قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء، إنه سيحتاج إلى جمع 6.8 مليار دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتفادي حدوث مجاعة في ظل أزمة كوفيد-19.وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إنه جمع 1.6 مليار دولار حتى الآن.وفاز البرنامج بجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة تكريمًا لجهوده لمنع استعمال الجوع سلاحًا في الحروب والصراعات.وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في مؤتمر لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) "لا يزال يتعين علينا جمع الكثير من المال لنضمن تفادي المجاعة".وأشار بيزلي إلى أن 7 ملايين شخص ماتوا جوعًا هذا العام، في حين أودت جائحة كوفيد-19 بحياة مليون شخص آخرين ويمكنها أن تتسبب في تفاقم الجوع على مستوى العالم.