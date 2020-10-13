مجلس الدولة يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية

أعلن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، في ندوة الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020، عن تشكيل غرفة عمليات متابعة الإشراف القضائى على سير انتخابات مجلس النواب.وأكد المستشار محمد حسام الدين، أن الغرفة تعمل على متابعة الأعضاء من قضاة مجلس الدولة، والمشاكل التي تواجههم أثناء الإشراف على الانتخابات على مستوى الجمهورية، وهي غرفة حقيقية بالمعنى الحرفي لتذليل العقبات.وعقدت الندوة بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من قضاة المجلس، بشأن الإشراف القضائي علي انتخابات مجلس النواب 2020.