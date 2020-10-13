رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: التوقعات بشأن المناخ يجب أن تركز على تأثيرات الكوارث التي تزداد سوءا

الأمم المتحدة: توقعات المناخ يجب أن تركز على تأثيرات الكوارث

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:37 م
المنظمة العالمية
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
وكالات
طباعة
دعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية المسؤولين عن توقعات الطقس توقع تأثير الأحداث المقبلة، قائلة: لم يعد يكفي أن نبلغ الناس بالطقس المتوقع، حيث يتسبب تغير المناخ في حدوث كوارث بصورة أكثر حدة وتكرارا.

وأضافت المنظمة في تقريرها أنه خلال الـ 50 عاما الماضية، ارتفعت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المتعلقة بالمناخ من 175 مليار دولار في السبعينيات إلى 38ر1 تريليون دولار خلال العقد الحالي.

وعلى الرغم من أن عدد الكوارث ارتفعت بواقع خمسة أضعاف من نحو 700 إلى نحو 3200 خلال هذين العقدين، فإن عدد حالات الوفاة تراجع بصورة كبيرة بفضل أنظمة التحذير المحسنة.

ومع ذلك، لا زال الكثير من الدول الأكثر فقرا في العالم تفتقر للأموال والأدوات لإقامة أنظمة تحذير مبكر بالنسبة للكوارث مثل الفيضانات والجفاف والعواصف.

وقالت المنظمة إن الكثير من الدول في أنحاء العالم لا تتقن تحويل التوقعات لإجراءات مبكرة للحد من تأثير الكوارث.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس في بيان "الاستعداد والتمتع بالقدرة على التحرك في الوقت الصحيح والمكان الصحيح يمكن أن ينقذ الكثير من الأرواح ويحمي معيشة المجتمعات في كل مكان".

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه على الدول التحول سريعا إلى التوقعات بناء على التأثير من "كيف سوف يكون الطقس" إلى "ما سوف يحدثه الطقس".

موضوعات متعلقة

«ملقاش معاها فلوس» زوج يشعل النار في زوجته بكفرالشيخ

كذبة الربيع العربى.. «بريد كلينتون» يكشف السبب الحقيقى وراء الإطاحة بالقذافى

نائب وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة

«البرنس مات».. تفاصيل وفاة شاب شنقا في مطروح

الصور

image description

محافظ أسيوط يشهد توقيع اتفاقيات «مشروع انطلاقة»

image description

محافظ أسيوط يستقبل سفيري ألمانيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

الأكثر قراءة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 31

كذبة الربيع العربى.. «بريد كلينتون» يكشف السبب الحقيقى وراء الإطاحة بالقذافى

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

خدمات موقع مصر الرقمية 2020

تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. اليوم أخر موعد لتسجيل الرغبات

روسيا: توفير ملايين الجرعات من لقاح «سبوتنيك- V» نهاية العام

شركة اسكتلندية تعلن عن دواء «فعال 20 مرة» ضد كورونا

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الأهلي فوق الجميع
لواء.حمدى البطران
ظروف تولى مبارك الحكم
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
المزيد

الثقافة

دورة في فنون الغناء العربى بقصر بشتاك

«فضاءات» تصدر «البناء المعرفي للسياسة عند أفلاطون»

تفاصيل مهرجان سماع الدولى للانشاد والموسيقى..الأحد

«الناشرين المصريين»: لقاء شهري للتواصل مع الجمعية العمومية