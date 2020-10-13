رسميًا.. انتخاب محمد إمبابى رئيسًا لغرفة الجيزة التجارية

اختار مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة محمد إمبابي رئيسا للغرفة، بعد جلسة الإجراءات التي عقدها اليوم لانتخاب رئيس جديد للغرفة.وجاء انتخاب محمد إمبابي بعد منافسة مع أحمد الخولي السكرتير السابق الغرفة، وكان إمبابي يشغل منصب نائب أول رئيس الغرفة في المجلس الحالي.ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة غرفة الجيزة جلسة إجراءات لاختيار ممثل لمنصبي النائب الأول السكرتير العام للغرفة.