رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التجارة» تستثنى الفول المجمد من قرار وقف التصدير

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:48 م
الفول المجمد
الفول المجمد
أ.ش.أ
طباعة
وافقت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع على استثناء الفول الأخضر المجمد "حب وقرون" وفول الصويا من القرار الوزاري رقم 477 تصدير الفول الصادر في 5 أكتوبر الجاري.

وأوضح القرار الصادر اليوم الثلاثاء، أن الموافقة جاءت بناء على موافقة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتم توزيع القرار لمصلحة الجمارك لتطبيق ما ورد فيه.

وكان المجلس التصديري للصناعات الغذائية قد أرسل مذكرة يوم 6 أكتوبر الجاري لوزيرة التجارة بشأن طلب استثناء الفول الأخضر المجمد من قرار حظر تصدير الفول رقم 477 الصادر فى 5 أكتوبر 2020.

وأكد المجلس أن الاستجابة الفورية لمذكرة المجلس تأتي لمراعاة مصالح الشركات المصرية وحفاظًا على الأسواق التصديرية التي تبذل الكثير من المال والجهد في فتحها.

وكانت وزارة التجارة قد أصدرت في 5 أكتوبر قرارًا بوقف تصدير الفول لمدة 3 أشهر بعد تنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

«تميم» اليد الخفية لحروب أردوغان.. كواليس التمويل القطري لتركيا

منهم مدرس توزيع الكتب.. وفاة و4 إصابات بكورونا فى مدرسة بكفرالشيخ

طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 31

«قلبى واجعنى».. أول تعليق من معلّمة ضحية أتوبيس التجمع

الصور

image description

محافظ أسيوط يشهد توقيع اتفاقيات «مشروع انطلاقة»

image description

محافظ أسيوط يستقبل سفيري ألمانيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي

image description

وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

image description

الزمالك يتخطى «الحدود» بثنائية

image description

البطولة الدولية لجمال الخيول العربية بسقارة

الأكثر قراءة

قناة «TeN» تمنع مجدى عبدالغنى من الظهور بعد هجومه على مجلس الأهلى

مصرع طفل وإصابة 4 في تصادم أتوبيس مدارس بآخر بالقاهرة الجديدة

طقس الأربعاء مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 31

كذبة الربيع العربى.. «بريد كلينتون» يكشف السبب الحقيقى وراء الإطاحة بالقذافى

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

خدمات موقع مصر الرقمية 2020

تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. اليوم أخر موعد لتسجيل الرغبات

روسيا: توفير ملايين الجرعات من لقاح «سبوتنيك- V» نهاية العام

شركة اسكتلندية تعلن عن دواء «فعال 20 مرة» ضد كورونا

أيام زمان

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الأهلي فوق الجميع
لواء.حمدى البطران
ظروف تولى مبارك الحكم
ثروت الخرباوي
كلينتون إخوان جيت
ماجد حبته
انتخابات جادة فى دولة وهمية!
المزيد

الثقافة

دورة في فنون الغناء العربى بقصر بشتاك

«فضاءات» تصدر «البناء المعرفي للسياسة عند أفلاطون»

تفاصيل مهرجان سماع الدولى للانشاد والموسيقى..الأحد

«الناشرين المصريين»: لقاء شهري للتواصل مع الجمعية العمومية