«التجارة» تستثنى الفول المجمد من قرار وقف التصدير

وافقت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع على استثناء الفول الأخضر المجمد "حب وقرون" وفول الصويا من القرار الوزاري رقم 477 تصدير الفول الصادر في 5 أكتوبر الجاري.وأوضح القرار الصادر اليوم الثلاثاء، أن الموافقة جاءت بناء على موافقة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتم توزيع القرار لمصلحة الجمارك لتطبيق ما ورد فيه.وكان المجلس التصديري للصناعات الغذائية قد أرسل مذكرة يوم 6 أكتوبر الجاري لوزيرة التجارة بشأن طلب استثناء الفول الأخضر المجمد من قرار حظر تصدير الفول رقم 477 الصادر فى 5 أكتوبر 2020.وأكد المجلس أن الاستجابة الفورية لمذكرة المجلس تأتي لمراعاة مصالح الشركات المصرية وحفاظًا على الأسواق التصديرية التي تبذل الكثير من المال والجهد في فتحها.وكانت وزارة التجارة قد أصدرت في 5 أكتوبر قرارًا بوقف تصدير الفول لمدة 3 أشهر بعد تنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.