«الصحة»: طورنا 45 مستشفى صدر وحميات

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مستشفيات وزارة الصحة مستعدة لموسم الشتاء لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه تم تطوير وتأهيل 45 مستشفى صدر وحميات، ومازلنا نجدد ونطور وندرب الأطقم على بروتوكولات علاج فيروس كورونا.وأكدت أن نجاح مكافحة فيروس كورونا ليس إدارة وزارة الصحة فقط، وإنما إدارة الدولة مجتمعة وتبنى القيادة السياسية لهذا الملف.وأضافت أن مصر مستعدة بكل مستشفيات الصحة والجامعة والقوات المسلحة والقطاع المدنى والأهلى لمكافحة فيروس كورونا.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الآن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو، وذلك في ختام الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، حيث يشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وأهم فعاليات وقرارات الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط.يشارك فى المؤتمر الدكتورة هالة زايد، معالي وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.