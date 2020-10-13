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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الهجرة»: إنهاء أزمة 300 مصرى فى الخارج تعرضوا للنصب

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:42 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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بحثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكوى المقدمة من 300 مصري بالخارج، تعرضوا لعملية نصب من شركات زعمت إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقالت وزيرة الدولة للهجرة، إنه بالتعاون والتنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تم تحديد 4 مواعيد رحلات أيام: «15 - 19 -21 – 22» أكتوبر الجاري لنقل المصريين العالقين بدولة الإمارات وعودتهم لدولة الكويت في تلك الفترة المحددة.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه تم التنسيق أيضا مع وزارة السياحة والآثار بإبلاغ شركات السياحة المسئولة عن إقامة المصريين العالقين بالإمارات ضرورة الالتزام بعدم خروج أي مواطن مصري من فندق الإقامة لحين عودتهم إلى الكويت في المواعيد المحددة.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة وكل الجهات المعنية التي تعاونت على حل مشكلة 300 مصري تعرضوا لعملية نصب من شركات زعمت إعادتهم إلى الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بالإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أنه بتحديد مواعيد الرحلات الأربع لعودة المصريين العالقين إلى دولة الكويت تكون قد انتهت الأزمة بسلام، وتعكس تضافر الجهود الحكومية ومدى التعاون والتنسيق لحل أي أزمة يتعرض لها المصري بالخارج.

تعود المشكلة إلى تلقي الوزارة شكوي من شخصين بقيام عدد من الشركات بإيهام مواطنين بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة 14 يوم حجر صحي بالإمارات تشمل حجوزات الطيران والفندق والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، ولكن قامت في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.

وأعربت وزيرة الهجرة عن خالص شكرها للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري لسرعة استجابته وتعاونه البناء.

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