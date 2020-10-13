أفغانستان: إصابات كورونا ترتفع لـ 39.928 الفا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفعت حالات الإصابة في أفغانستان إلى 39 ألفا و928 حالة منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، وتعافى 190 شخصا من الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 33 ألفا و308.وسجلت السلطات الصحية الأفغانية حالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليبلغ عدد ضحايا الفيروس 1480 حالة وفاة.يأتي ذلك في الوقت الذي يحذر فيه مسؤولو الصحة في أفغانستان من الموجة الثانية من الوباء، والتي من المتوقع أن تسبب المزيد من الخسائر في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.