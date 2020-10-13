الصليب الأحمر يأمل في الالتزام بوقف إطلاق النار في «كاراباخ»

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على لسان مارتن شويب مديرها الإقليمي لمنطقة الأوراسيا عن أملها في أن تلتزم أطراف النزاع في ناجورنو كاراباخ بوقف إطلاق النار الإنساني، وأن يتم ترجمته إلى إغاثة ذات معنى لمن أضيروا من النزاع حتى الآن، مؤكدة استعدادها لتسهيل تسليم جثث القتلى والإفراج عن المعتقلين.ودعت اللجنة - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن يتفق الطرفان على صيغة فيما بينهما لذلك، مشددة على أن الصليب الأحمر لا يشارك في المفاوضات السياسية وأن دوره إنساني بحت كوسيط محايد لديه خبرة طويلة في مثل هذه النزاعات في جميع أنحاء العالم.وأكد مسؤول الصليب الأحمر أن مئات الآلاف من الأشخاص في منطقة النزاع قد تأثروا من العنف الشديد للنزاع المتصاعد، وأن المدنيين هناك يموتون أو يعانون من إصابات غيرت حياتهم كما أن المنازل والشركات والشوارع التي كانت مزدحمة في السابق تتحول إلى أنقاض، لافتا إلى أن المسنين والأطفال هم من بين أولئك الذين يجبرون على قضاء ساعات في أقبية غير مدفأة أو مغادرة منازلهم بحثا عن الأمان.ونوه بأن مرافق الرعاية الصحية والعاملين الصحيين وخدمات الإسعاف يبذلون جهدا للتعامل مع الهجمات المباشرة المبلغ عنها في الأماكن أو حتى معاناتها.وأعلن أن اللجنة الدولية وجهت نداء عاجلا للجهات المانحة للحصول على تمويل بقيمة 9.2 مليون دولار إضافي للوفاء بالاحتياجات للمتأثرين من النزاع.