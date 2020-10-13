بعد نجاح «كان ليه».. شيماء شريف تتعاون مع هانى محروس فى «هدى»

انتهت الفنانة الشابة شيماء شريف، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «هدي»، مشيرة إلى أنها ستكون مفاجأة مدوية لجمهورها، خاصةً بعد نجاح فيديو كليب أغنيتها الأخيرة «كان ليه»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا فور صدورها.وتحمل الأغنية أسلوب موسيقي جديدا تمامًا، وشكلا مختلفا على سوق الموسيقى المصري، وسيتم طرحها أيضًا بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات حيدر الساعدي، وألحان أحمد العتباني، وتوزيع موسيقي ياسر ماجد، وهندسة صوتية مصطفى رؤوف، وحقوق التوزيع لشركة NJ هاني محروس، وسيتم التصوير بجزيرة بالي بأندونيسيا، في أماكن مختلفة وشديدة الإبهار.يذكر أن شيماء شريف، قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية «كان ليه»، من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، وإخراج سامي بساط، وقد حققت نسبة مشاهدة عالية عبر جميع المنصات الإلكترونية التي عرضت من خلالها، وتم التصوير أيضًا بجزيرة بالي بإندونسيا، وتتعاون شيماء شريف، للمرة الثانية على التوالي، في أغنيتها «هدي»، مع شركة NJ صاحبة حقوق توزيعها بجميع أنحاء العالم.