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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: مصر مستعدة للموجة الثانية من فيروس كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:40 م
هالة زايد
هالة زايد
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مصر مستعدة لحدوث أي موجة ثانية من فيروس كورونا، وسوف تكون أكثر استعدادًا نتيجة الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة منها.

وأكدت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو، في ختام الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، اتباع الإجراءات الصحية التي نفذت مع الموجة الأولى والتي أثبتت نجاح مصر في مواجهة الجائحة.

وأشارت "زايد" إلى زيادة قوة الخط الساخن لاستقبال بلاغات كورونا بعدة لغات، حيث تمت زيادة المقاعد من 500 مقعد إلى 800 مقعد يقدم الخدمات باللغة العربية والإنجليزية.

وأكدت الوزيرة وجود ربط إلكتروني بين المستشفيات العزل وتسكين الحالات المصابة، وهناك حوكمة لغرف الحالات المركزية والعمل به منذ شهر مايو لربط كل المحافظات أسرة الرعاية المركزة.

وأوضحت وجود 19 مستشفى عزل بجانب مستشفيات الصدر والحميات بجانب توفير جرعات العزل المنزلي التي أسهمت في رفع نسب الشفاء إلى 85% من الحالات وكان الأمثل والأسرع.

واستبعدت وزيرة الصحة الغلق الكامل أو الجزئى والاكتفاء بالاستجابة للتجمعات التى يحدث بها زيادة في الحالات.

ويشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وأهم فعاليات وقرارات الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، ويشارك فيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.

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