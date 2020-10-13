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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مقتل عنصر إجرامي في اشتباكات مع الأمن بدمياط

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:12 م
حسام فهمي
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تمكنت قوة أمنية من مديرية الأمن بمحافظة دمياط، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بعد تبادل لإطلاق الأعيرة النارية، وكانت آخر واقعة مطلوب القبض عليها عقب ارتكابها، عندما قطعا الطريق على شاب وفتاة يستقلان دراجة بخارية وقاما بسرقتهما.

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة وتشكيل فريق أمني لملاحقة الجناة، وتم تحديد موقعهم، وتم مداهمة موقعهم وتم تبادل إطلاق النيران فلقي أحدهم مصرعه وتم القبض على آخرين.

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