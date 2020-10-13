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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس النواب اليمنى يستعرض مع السفير البريطانى خرق الحوثيين اتفاقية ستوكهولم

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:44 م
الشيخ سلطان البركاني
الشيخ سلطان البركاني
أ.ش.أ
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بحث رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، سفير الممكلة المتحدة لدى اليمن مايكل ارون، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والترتيبات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض وآلية التسريع.

واستعرض البركاني، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التصعيد الذي تقوم به ميليشيا الحوثي في عدد من المناطق اليمنية وخرقها لاتفاق ستوكهولم وكل الاتفاقيات السابقة، وجهود المشاورات الحالية التي يقوم بها المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن جريفثت في الوصول إلى تسوية سياسية وفقًا للمرجعيات الأممية.

وأكد رئيس مجلس النواب اليمني، أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره خطوة هامة في طريق الحل السياسي وتحقيق تطلعات اليمنيين في الاستقرار، مجددًا موقف الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، الداعم للجهود الأممية في الوصول إلى حل سياسي يضمن سلاما عادلا لكل أبناء الشعب اليمني وفقًا للمرجعيات المتفق عليها.

ونوه البركاني بدور الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والأصدقاء وخصوصا دول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في دعم اليمن وتحقيق الاستقرار في كل ربوعه.

من جانبه، أكد سفير المملكة المتحدة، وقوف بلاده إلى جانب اليمن ووحدته واستقراره، مشيرا إلى أن تحقيق السلام في اليمن يُعد ضرورة ومطلبا لدى المجتمع الدولي.

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