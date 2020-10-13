السيسي يوجه بالإسراع في تنفيذ عدة مشروعات قومية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء والمسئولين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكى.وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس أطلع على جهود تهيئة مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية الكبري، موجهًا بالإسراع في معدلات التنفيذ، وبتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية سعيًا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لزيادة الرقعة العمرانية والزراعية، وإنشاء مجتمعات جديدة، وتوفير فرص العمل بتلك المناطق من أرض مصر.