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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وضع النمسا على القائمة الحمراء في مخاطر كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:52 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
أ ش أ
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أبلغت وكالة الصحة الأوروبية وزارة الخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء، بوضع النمسا على القائمة الحمراء فى مخاطر عدوى كورونا.

وقالت مصادر في الخارجية النمساوية اليوم، إن وزراء الاتحاد الأوروبي اعتمدوا آلية إشارة المرور لتحديد مخاطر عدوى كورونا في جميع أنحاء أوروبا، وأشارت إلى أن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي اعتمد التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن قيود السفر.

ونقلت المصادر عن وزير الدولة الألماني للشئون الأوروبية مايكل روث قوله "من واجبنا المشترك ضمان التنسيق بشأن جميع الإجراءات التي تقيد حرية التنقل وإعطاء مواطنينا جميع المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ القرار بشأن سفرهم".

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