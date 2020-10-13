وزير الخارجية الأوكراني يعارض إغلاق الحدود أمام الأجانب

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا اليوم الثلاثاء، إنه يعارض فرض حظر جديد على دخول الأجانب البلاد، ولا يؤيد فكرة حث الأوكرانيين على العودة إلى ديارهم بشكل جماعي رغم زيادة تفشي فيروس كورونا في أوكرانيا وفي أنحاء العالم.وأضاف كوليبا - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن وزارة الخارجية الأوكرانية بالاشتراك مع مؤسسات حكومية أخرى ساعدت الأوكرانيين على العودة إلى ديارهم في بداية جائحة كورونا وأن هذا كان بمثابة "عملية غير مسبوقة على نطاق واسع".وتابع وزير الخارجية قائلًا: "لقد بدأ بالفعل واقع جديد: عاد كل من أراد أن يعود، وبقي كل من قرر البقاء في مكانه.. لذلك من المهم الآن عدم خلق تدفقات هجرة جديدة، لأن كل حركة تُعرض للخطر".وأشار كوليبا إلى أن المجتمع كان مستعدًا لقيود صارمة ولكن الحكومة لا ترى هذا الاستعداد الآن، كما يتعين التفكير في العواقب المترتبة على الانكماش الاقتصادي الناجم عن أزمة كورونا.