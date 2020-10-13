3921 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 3 آلاف و921 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء- أن حالات الشفاء من (كورونا) بلغت 4 آلاف و158 حالة، كما بلغت حالات الوفاة 58 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.