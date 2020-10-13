3921 إصابة جديدة بكورونا في العراق
الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:48 م
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أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 3 آلاف و921 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء- أن حالات الشفاء من (كورونا) بلغت 4 آلاف و158 حالة، كما بلغت حالات الوفاة 58 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء- أن حالات الشفاء من (كورونا) بلغت 4 آلاف و158 حالة، كما بلغت حالات الوفاة 58 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.