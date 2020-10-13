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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طالبان بالوادي الجديد يشاركان في التصفية القمية لمسابقة المخترع الصغير

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:41 م
مسابقة المخترع الصغير
مسابقة المخترع الصغير
محمد مهدي
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أكد الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، مشاركة اثنين من طلاب المحافظة في التصفية القمية لمسابقة المخترع الصغير والتي تم تنفيذها بالتعاون مع أسرة التربية الاجتماعية.

وأشار إلى مشاركة الطالب محمد مصطفى علي "دمج بصري" مدرسة البستان الإعدادية، بإدارة الخارجة التعليمية المركز الأول للمرحلة الإعدادية، بمشروع لعبة ترفيهية لذوي الهمم "السلم والثعبان"، حيث استقبله وكيل وزارة التربية والتعليم بمكتبه اليوم مقدما له التهنئة ولأسرته على هذا التفوق والإبداع وصعوده للتصفية القمية بالمسابقة.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى مشاركة التلميذ زياد أحمد نصر مدرسة بلاط الابتدائية بإدارة بلاط التعليمية والأول على المرحلة بمشروع مولّد طاقة كهربائية بالحركة، موجها خالص الشكر والتقدير لأسرة التربية الاجتماعية وإدارة التربية الخاصة ومجهوداتهم المبذولة بتلك المسابقة، متمنيا للطالبين التوفيق والسداد.

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